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Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией на 12,5% в первом полугодии 2026 года

Товарооборот между Россией и Белоруссией за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 12,5%. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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