Посол Мельник: Помощь Украине должна составлять 1 % от всего ВВП ЕС

Киев нуждается в более крупном размере помощи со стороны государств Европейского союза (ЕС). Соответствующей информацией в рамках интервью немецкому телеканалу NTV поделился бывший посол Украины в Германии и нынешний посол государства в Бразилии Андрей Мельник.