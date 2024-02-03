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Посол Мельник: Помощь Украине должна составлять 1 % от всего ВВП ЕС

Посол Мельник: Помощь Украине должна составлять 1 % от всего ВВП ЕС

Киев нуждается в более крупном размере помощи со стороны государств Европейского союза (ЕС). Соответствующей информацией в рамках интервью немецкому телеканалу NTV поделился бывший посол Украины в Германии и нынешний посол государства в Бразилии Андрей Мельник.

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