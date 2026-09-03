Лавров: отделения Института Гёте в РФ закроют по примеру Русского дома в Берлине

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия в ответ на закрытие германскими властями Русского дома в Берлине закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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