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СМИ: один из крупнейших банков Китая прекратил работать с Россией

СМИ: один из крупнейших банков Китая прекратил работать с Россией

Одна из крупнейших кредитных структур Китая, Chouzhou Commercial Bank, прекратила все операции с РФ. Российские импортеры использовали этот банк в качестве основного расчетного центра, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в отрасли и участников рынка.

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