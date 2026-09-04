Во Франции мужчину судят за изнасилование пассажирки самолета без сознания

Во Франции мужчине предъявили обвинения в сексуальном насилии после заявления пассажирки Ryanair, которая утверждает, что подверглась домогательствам во время перелета с Мальты в Нант, пишет Daily Mail.
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