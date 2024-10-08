«Фиаско. Дэвид Лэмми продал не только целый народ, но и британские национальные интересы»Редакционная статья сегодняшней The Times не подбирает цензурных выражений для описания решений главы МИД своей страны, отдавших стратегически важный архипелаг Чагос Маврикию (я вчера писал об этом в своей статье).