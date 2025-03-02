Лавров назвал наглостью дискуссии в Европе о миротворцах для Украины

Global Look Press/Pascal Deloche /GODONG Ведущиеся в странах Европы дискуссии о возможности размещения миротворцев на Украине являются наглостью и продолжением подстрекания Киева на дальнейшее противостояние, заявил в в интервью медиахолдингу "Красная звезда" глава МИД РФ Сергей Лавров.
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