Лавров назвал наглостью дискуссии в Европе о миротворцах для Украины

Global Look Press/Pascal Deloche /GODONG Ведущиеся в странах Европы дискуссии о возможности размещения миротворцев на Украине являются наглостью и продолжением подстрекания Киева на дальнейшее противостояние, заявил в в интервью медиахолдингу "Красная звезда" глава МИД РФ Сергей Лавров.