«Татарочка - доминатрикс»: За распространение порнографии арестована 20-летняя репетитор по школьному ЕГЭ (видео 33+)

Возмущённое высказывание «О времена! О нравы!» сегодня звучит весьма обыденно и совсем не страшно.
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- А Чеченцев депортир...
- ИБ Чеченцев депортир...
А где тут нашли порнографию??? Действительно даже на эротику не тянет.
Пусть теперь заключенных к ЕГЭ готовит.
Думаю, в тюрьме ей покажут, кто там доминатрикс!
Смотреть-то не на что.
А потом найдут удушенной в чемодане спустя пару месяцев, ведь не только она монетизирует свои представления о жизни , но также ждут особого удовольствия за свои "кровные" те кто жизни забирает в садистских извращенных порывах. Судя по предыдущим коментариям они ведь тоже имеют право на самореализацию.
В общем "Содом и Гоморра"😡
Все норм! Интим совмещать с репетиторство в законах нашей страны не запрещено.😂😂😂! Далее додумайте сами эту связку…..😂