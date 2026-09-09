В Ямало-Ненецком автономном округе была отражена атака БПЛА на один из промышленных объектов Нового Уренгоя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Писатель Широкора...
- ГБ Мирошник: РФ пере...
- ГБ Зеленский сбежал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым