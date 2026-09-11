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Бизнес журнал. Урал

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Первое заседание по делу экс-акционеров «Корпорации СТС» пройдет 14 сентября

Первое заседание по делу экс-акционеров «Корпорации СТС» пройдет 14 сентября

Первое заседание по уголовным делам в отношении бывших акционеров «Корпорации СТС» Алексея Боброва и Татьяны Черных пройдет 14 сентября.

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