Идеально с кофе: готовим сырные палочки на скорую руку

Этот рецепт осилит даже ребенок — проще некуда! Скорее берите муку, сыр, яйцо и начинайте готовить! Вкусная и аппетитная закуска украсит ваш стол и станет отличным дополнением к привычному меню, пишет utro.
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