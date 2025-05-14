Таинственные мумии с золотыми языками: археологическое открытие в Египте ставит учёных в тупик Ирина Валькова13 мая 2025 года стало днём, когда археологическое сообщество вновь обратило пристальное внимание на земли Древнего Египта.
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