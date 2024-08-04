Уроки стиля от Раисы Горбачевой, или Почему советские женщины недолюбливали первую леди СССР

Первая леди СССР | Фото: materiality.info и fashiony.ru Раиса Горбачева стала не только первой в истории СССР супругой главы государства, не остававшейся в его тени, но и действительно первой Леди, уделявшей достаточно внимания своему имиджу и стилю.
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