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Уроки стиля от Раисы Горбачевой, или Почему советские женщины недолюбливали первую леди СССР

Уроки стиля от Раисы Горбачевой, или Почему советские женщины недолюбливали первую леди СССР

Первая леди СССР | Фото: materiality.info и fashiony.ru Раиса Горбачева стала не только первой в истории СССР супругой главы государства, не остававшейся в его тени, но и действительно первой Леди, уделявшей достаточно внимания своему имиджу и стилю.

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