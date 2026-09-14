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Нижегородская правда

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В своём первом матче на новой арене «Торпедо» победило «Ак Барс»

В своём первом матче на новой арене «Торпедо» победило «Ак Барс»

Результат игры чемпионата Континентальной хоккейной лиги – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). При этом первую шайбу в КХЛ на «VOLGA Арене» забросили казанцы.

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