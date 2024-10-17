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Страны Персидского залива отказались осудить Иран и подключиться к санкциям против России

Страны Персидского залива отказались осудить Иран и подключиться к санкциям против России

10,6K прочтений Вчера Лидеры стран Евросоюза 16 октября впервые в истории провели саммит с коллегами из государств Персидского залива.

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