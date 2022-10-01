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Поздняков назвал унизительными условия МОК для допуска россиян на турниры

Поздняков назвал унизительными условия МОК для допуска россиян на турниры

Президент Олимпийского комитета России заявил, что слова Томаса Баха можно трактовать как предложение спортсменам обменять «национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус» Станислав Поздняков (Фото: ТАСС) Президент Олимпийского комитета России написал в телеграм-канале, что слова главы МОК Томаса Баха о возможности возвращения на международные турниры российских спортсменов, дистанцировавшихся от спецоперации на Украине, фактически вынуждают их нарушать законы своей страны.

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