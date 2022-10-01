Поздняков назвал унизительными условия МОК для допуска россиян на турниры

Президент Олимпийского комитета России заявил, что слова Томаса Баха можно трактовать как предложение спортсменам обменять «национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус» Станислав Поздняков (Фото: ТАСС) Президент Олимпийского комитета России написал в телеграм-канале, что слова главы МОК Томаса Баха о возможности возвращения на международные турниры российских спортсменов, дистанцировавшихся от спецоперации на Украине, фактически вынуждают их нарушать законы своей страны.