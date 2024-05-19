Враг атаковал беспилотником микроавтобус с рабочими в Херсонской области: есть жертвы (ФОТО)

Утром 18 мая в селе Раденск Херсонской области украинские боевики направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники, сообщает глава региона Владимир Сальдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии