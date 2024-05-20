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Нетаньяху – о решении прокурора МУС: так выглядит новый антисемитизм

Нетаньяху – о решении прокурора МУС: так выглядит новый антисемитизм

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 20 мая, решительно осудил и окрестил как "новый антисемитизм" намерение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге добиваться ордеров на арест Нетаньяху, а также министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.

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ЛС
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