Иноземные товарищи сколотили ОПГ и решили стрясти с русского 5млн., но этого им было мало, далее заставили продать дом

МП

Михаил Пантюхин

Полиция Кимр была в кустах!? Опять ничего не знала!? Только СК и ФСБ этим криминалом должны заниматься??? Одно скажу, пора этих зверей, где бы они не были в России нейтрализовывать!!!! От этих азеров и остальных ржавых из засразии и закавказья ничего хорошего ждать не приходится!!!! Эти мрази пользуются бездействием полиции, которая всякий раз подписывается в своей беззубости!!!!