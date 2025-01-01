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Иноземные товарищи сколотили ОПГ и решили стрясти с русского 5млн., но этого им было мало, далее заставили продать дом

Avia.pro - СМИ Когда тихая Тверская область становится ареной криминальной драмы Казалось бы, Кимры – маленький, уютный городок, где самым громким событием может стать открытие нового магазина или местный концерт.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да... Это еще УДО...
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2 час.
Владимир Елкин
Вернуть смертную казнь и не жалеть таких приговоров для иностранцев!
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53 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Полиция Кимр была в кустах!? Опять ничего не знала!? Только СК и ФСБ этим криминалом должны заниматься??? Одно скажу, пора этих зверей, где бы они не были в России нейтрализовывать!!!! От этих азеров и остальных ржавых из засразии и закавказья ничего хорошего ждать не приходится!!!! Эти мрази пользуются бездействием полиции, которая всякий раз подписывается в своей беззубости!!!!
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53 мин.

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