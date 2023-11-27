Сенаторы предложили лишать свободы на срок до семи лет за контрабанду жидкостей для вейпов

Комитет Совета Федерации предложил ввести наказание за контрабанду жидкостей для вейпов. По мнению сенаторов, жидкость для вейпов включить включить в перечень стратегически важных товаров, за контрабанду которых предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также штрафы до 1 млн рублей.