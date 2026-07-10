НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Будущее агронауки: в филиале центра АПК прошла экскурсия для детей сотрудников

Будущее агронауки: в филиале центра АПК прошла экскурсия для детей сотрудников

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ В татарстанском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в РТ организовали посещение испытательной лаборатории детьми сотрудников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии