Будущее агронауки: в филиале центра АПК прошла экскурсия для детей сотрудников

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ В татарстанском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в РТ организовали посещение испытательной лаборатории детьми сотрудников.
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