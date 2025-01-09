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Командир отряда "БАРС-32" отразил атаку ВСУ и спас раненого товарища

Командир отряда "БАРС-32" отразил атаку ВСУ и спас раненого товарища

Минобороны РФ Командир минометно-гаубичной батареи отряда "БАРС-32" Сергей Александров вместе с подчиненными отражали атаку боевиков ВСУ, которые пытались выдавить наши войска с занимаемых позиций на важном рубеже зоны спецоперации.

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