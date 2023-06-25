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Егор Титов: «Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Увы, сегодня остались без 1-го места и Кубка, но это не умаляет заслуг Абаскаля»

Сезон-2022/23 московский клуб завершил без трофеев, став 3-м в Мир РПЛ. – Вы человек, который работал в тренерском штабе «Спартака» и знает какой ценой даются победы и результат.

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