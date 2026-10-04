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Журнал «Профиль»

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Госпошлина за лицензии на торговлю табачной продукцией добавит в бюджет РФ 440 млн руб. в 2027 году

Госпошлина за лицензии на торговлю табачной продукцией добавит в бюджет РФ 440 млн руб. в 2027 году

Львиная доля поступлений в бюджет России от госпошлины за лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, введенной в октябре 2026 года, будет получена в 2027 году, после чего доходы от нее резко снизятся.

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