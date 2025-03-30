Изменения в жизни Михаила Ефремова: квартиры, женщины и бар — как колония повлияла на судьбу актёра Юлия ЧелкановаСкандально известный артист Михаил Ефремов готовится к выходу на свободу по условно-досрочному освобождению.
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