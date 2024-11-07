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Ассоциация молодёжных парламентов ПФО поддержала инициативу по формированию муниципальной молодежной палаты в ЛНР

Ассоциация молодёжных парламентов ПФО поддержала инициативу по формированию муниципальной молодежной палаты в ЛНР

5 ноября 2024 года в городе Краснодон Луганской Народной Республики состоялось внеочередное заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

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