Ассоциация молодёжных парламентов ПФО поддержала инициативу по формированию муниципальной молодежной палаты в ЛНР

5 ноября 2024 года в городе Краснодон Луганской Народной Республики состоялось внеочередное заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.
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