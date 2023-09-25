Минобороны РФ: ВС России отразили атаку превосходящих сил противника на Южнодонецком направлении

Очевидный провал украинского контрнаступления, начавшегося в первых числах июня, на Запорожском направлении, куда был нанесен основной удар, вынуждает ВСУ совершать отчаянные попытки атак на других направлениях и, в частности, на Донбассе.
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