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Проклял, наверное: раскритикованная Караулова попросила у Диброва благословения

Проклял, наверное: раскритикованная Караулова попросила у Диброва благословения

Новая ведущая всячески отрицает, что подвинула своего предшественника без его ведома. Юлианна Караулова кадр шоуПоклонники капитал шоу «Кто хочет стать миллионером?» до сих пор не могут прийти в себя после ухода из эфира ведущего Дмитрия Диброва.

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