Проклял, наверное: раскритикованная Караулова попросила у Диброва благословения

Новая ведущая всячески отрицает, что подвинула своего предшественника без его ведома. Юлианна Караулова кадр шоуПоклонники капитал шоу «Кто хочет стать миллионером?» до сих пор не могут прийти в себя после ухода из эфира ведущего Дмитрия Диброва.
Новая ведущая всячески отрицает, что подвинула своего предшественника без его ведома. Юлианна Караулова кадр шоуПоклонники капитал шоу «Кто хочет стать миллионером?» до сих пор не могут прийти в себя после ухода из эфира ведущего Дмитрия Диброва.
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