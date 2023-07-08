Проклял, наверное: раскритикованная Караулова попросила у Диброва благословения

Новая ведущая всячески отрицает, что подвинула своего предшественника без его ведома. Юлианна Караулова кадр шоуПоклонники капитал шоу «Кто хочет стать миллионером?» до сих пор не могут прийти в себя после ухода из эфира ведущего Дмитрия Диброва.