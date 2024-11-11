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Шольц и Трамп договорились совместно работать над «возвращением мира» в Европу

Шольц и Трамп договорились совместно работать над «возвращением мира» в Европу

Лидер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц и избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп 10 сентября созвонились для переговорного процесса, обсудив возможность «возвращения мира» в Европейский регион.

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