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ИА Регнум

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Землю накрыла самая сильная магнитная буря за три месяца

Землю накрыла самая сильная магнитная буря за три месяца

Самая сильная магнитная буря за последние три месяца проходит на Земле. Явление вызвано замеченным ранее всплеском солнечной активности.

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