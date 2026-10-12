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Царьград

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"Он обязательно будет в России": Рудковская рассказала о второй попытке Канье Уэста. Но Петербург - в пролёте

"Он обязательно будет в России": Рудковская рассказала о второй попытке Канье Уэста. Но Петербург - в пролёте

Продюсер Яна Рудковская рассказала о второй возможной попытке Канье Уэста устроить концерт в русском городе.

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