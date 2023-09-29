Путин поручил экс-командиру «Вагнера» Трошеву готовить добровольцев

Президент России Владимир Путин обсудил формирование подразделений добровольцев с бывшим начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым и замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, сообщила 29 сентября пресс-служба Кремля.
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