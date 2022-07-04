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В Татарстане экипаж ДПС пришел на выручку младенцу и женщине, которым требовалась медицинская помощь

В Татарстане экипаж ДПС пришел на выручку младенцу и женщине, которым требовалась медицинская помощь

Во время несения службы на маршруте патрулирования к инспекторам отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан лейтенанту полиции Зульфату Талгатову и лейтенанту полиции Рамису Касимову, обратился автолюбитель с просьбой о помощи.

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