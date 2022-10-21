Военное обозрение

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В США определились с датой презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider

В США определились с датой презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider

ВВС США наконец-то определились с датой презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, уже названного "первым в мире самолетом шестого поколения".

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