Взрыв ресторана на Кудринской: Москва вздрогнула, скорые увозят раненых и погибших Первая версия ЧП в «Balzi Rossi» уже озвучена Герман Галкин На фото: обстановка на месте взрыва на Кудринской набережной (Фото: Георгий ФроловТАСС) Вечерний взрыв в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве, прогремевший в субботу вечером вблизи у станции метро «Баррикадная», — ужасная новость.
Взрыв ресторана на Кудринской: Москва вздрогнула, скорые увозят раненых и погибших
Комментарии
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Иринушка
Не надо равнять кафе-мороженное и закрытый под спецобслуживание дорогущий ресторан в самом центре. Куда простые смертные не придут никогда.
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1 м.
И
Иринушка
А никто вам не назовет фамилию гулявшего в ресторане. Надо объяснять почему ?
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1 м.
Владимир Петросов
Фамилия гулявшего в ресторане - до фени. Но информация о том, что произошёл взрыв газового оборудования или акт терроризма должна преподноситься правдиво и точно.
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1 м.
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