Как лучше варить яйца

Как вы обычно варите яйца? Нужно просто залить яйца водой, поставить сотейник на огонь, подождать еще несколько минут после того, как вода закипит — и всё! Но вот незадача: если яйца переварены, вокруг желтка появляется не очень аппетитная зеленая линия.
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