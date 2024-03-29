Как лучше варить яйца

Как вы обычно варите яйца? Нужно просто залить яйца водой, поставить сотейник на огонь, подождать еще несколько минут после того, как вода закипит — и всё! Но вот незадача: если яйца переварены, вокруг желтка появляется не очень аппетитная зеленая линия.