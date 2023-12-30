SEC может уведомить одобренных эмитентов ETF к началу следующей недели

По данным агентства Reuters, в преддверии дедлайна 10 января, когда SEC примет решение насчет одобрения или отказа в запуске спотового BTC-ETF от Ark Investments и 21Shares, ко вторнику или среде регулятор может сообщить управляющим активами, будут ли одобрены их собственные заявки.
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