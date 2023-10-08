В Турции автомобили подешевели на 15%

Цены на автомобили в Турции снизились почти на 15%, поскольку на рынке страны появилось больше подержанных и новых автомобилей, заявил турецкий министр торговли Омер Болат, пишет 7 октября Hürriyet Daily News.
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