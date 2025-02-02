Грузовики российской сборки получили ОТТС

Два грузовика, которые планирует собирать в Брянске компания «БН-Моторс», получили российское ОТТС. Этот проект был анонсирован еще в июне 2023 года, он предусматривает сборку китайских моделей FAW T80 (в России будет иметь название BNM Model 1) и BAW T7, которая также планируется к выпуску под брендом BNM и уже протестирована изданием «За рулем».