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За рулем

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Грузовики российской сборки получили ОТТС

Грузовики российской сборки получили ОТТС

Два грузовика, которые планирует собирать в Брянске компания «БН-Моторс», получили российское ОТТС. Этот проект был анонсирован еще в июне 2023 года, он предусматривает сборку китайских моделей FAW T80 (в России будет иметь название BNM Model 1) и BAW T7, которая также планируется к выпуску под брендом BNM и уже протестирована изданием «За рулем».

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