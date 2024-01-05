Опубликованы фото обновленной смотровой площадки на Сапшо

Ремонт смотровой площадки на озере Сапшо в Смоленском Поозерье завершили в декабре 2023 года. Прежняя смотровая была сделана из дерева, поэтому приняли решение заменить ее на более надежную в рамках нацпроекта «Экология».
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