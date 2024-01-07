МИД Японии: Токио внесёт в фонд НАТО 37 млн долларов на предоставление для ВСУ систем обнаружения БПЛА

Пока в Брюсселе и Вашингтоне буквально ломают головы и политические копья, пытаясь восстановить оказание финансово-военной помощи Украине, на подмогу Киеву кинулись союзники Западной коалиции из второго эшелона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии