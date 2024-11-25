Сергей Собянин: Москва поддержала грантами 142 прорывных исследования в медицине

Научные команды медорганизаций подали рекордное число заявок на гранты Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об интересе научных команд медицинских организаций к грантам на научные разработки в медицине.
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