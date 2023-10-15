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«Беллингем – лучший игрок мира сейчас. Он оказал огромное влияние на «Реал», для мальчика из Бирмингема это нечто невероятное». Лескотт о 20-летнем хавбеке

«Беллингем – лучший игрок мира сейчас. Он оказал огромное влияние на «Реал», для мальчика из Бирмингема это нечто невероятное». Лескотт о 20-летнем хавбеке

«Джуд – один из самых ярких талантов мира, если не самый. Он лучший футболист мира на данный момент. Я оптимистично настроен по поводу Евро-2024.

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