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Политический вестник

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США запретили использовать Patriot против "Кинжалов". ПВО Украины тает на глазах

США запретили использовать Patriot против "Кинжалов". ПВО Украины тает на глазах

В украинском сегменте соцсетей паника: на фронте обстановка для ВСУ близка к критической, солдат косят болезни, Марьинка потеряна, "мясорубка" у Авдеевки и в Крынках, а ещё эффективность ПВО сильно упала из-за уничтожения нескольких батарей ЗРК NASAMS и IRIS-T.

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