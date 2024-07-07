На «Авито» появилось объявление о продаже футбольного клуба

Речь идет о казанском ФК «Сокол». Цена — 5 млн 300 тысяч рублей. Что вынудило владельцев выставить клуб на продажу и что входит в предложение?Объявление о продаже профессионального футбольного клуба «Сокол» из Казани появилось на платформе в субботу.