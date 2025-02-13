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Избившая из-за ревности сотрудницу салона российская чиновница подала на нее заявление

Первая замглавы Гулькевичского района Краснодарского края Олеся Кливцова, которую обвинили в избиении сотрудницы салона красоты из-за ревности, написала заявление на пострадавшую за обнародование видеозаписи с ее участием.

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