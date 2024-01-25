В Воронежской области на тренировке скончался 17-летний хоккеист

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что в Воронежской области во время спортивной тренировки скончался 17-летний нападающий воронежского хоккейного клуба "ЭкоНива-Бобров" (входит в Национальную молодежную хоккейную лигу) .
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