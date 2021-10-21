The Moscow Post

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Глава района на Алтае решил уйти

Глава района на Алтае решил уйти

Глава Турочакского района (Республика Алтай) Виктор Осипов покидает должность. .Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post в Республике Алтай со ссылкой на информацию на сайте Администрации муниципального образования "Турочакский район".

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