Глава района на Алтае решил уйти

Глава Турочакского района (Республика Алтай) Виктор Осипов покидает должность. .Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post в Республике Алтай со ссылкой на информацию на сайте Администрации муниципального образования "Турочакский район".
Глава Турочакского района (Республика Алтай) Виктор Осипов покидает должность. .Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post в Республике Алтай со ссылкой на информацию на сайте Администрации муниципального образования "Турочакский район".
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