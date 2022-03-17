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Лига Европы. «Барселона» в гостях у «Галатасарая», «Аталанта» против «Байера», «Монако» Головина примет Брагу

«Барселона» играет на выезде с «Галатасараем» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. «Аталанта» без Алексея Миранчука встречается в гостях с «Байером», «Монако» Александра Головина принимает «Брагу».

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