Остин Ривз сменил аватар в инстаграме, чтобы поддержать Уэстбрука

Остин Ривз сменил аватар в инстаграме, чтобы поддержать Уэстбрука

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз сменил аватарку в инстаграме, чтобы поддержать одноклубника Расселла Уэстбрука.

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